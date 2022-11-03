Роскосмос запустит сразу две лунные миссии в ближайшие годы

Роскосмос запустит сразу две лунные миссии в ближайшие годыОрбитальную и посадочную
Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина подписало свежий контракт с Роскосмосом. В рамках него НПО займётся одновременным созданием двух лунных миссий для госкорпорации.
В рамках первой миссии специалисты будут метить в орбитальное исследование естественного спутника Земли — на 2022-2024 годы запланировано создание соответствующего аппарата. Стоимость данного проекта — 9,3 млрд рублей.
А уже на 2022-2025 годы намечен проект посадочной миссии, в рамках которого планируется забор лунного грунта. Для этого специалисты разработают специальный космический девайс.
В том числе это подразумевает изготовление и испытания посадочного и грунтозаборного устройств, а также манипулятора. Сообщается, что на эти цели Роскосмос потратит уже 7,2 млрд рублей.