Роскосмос запустит сразу две лунные миссии в ближайшие годы

В рамках первой миссии специалисты будут метить в орбитальное исследование естественного спутника Земли — на 2022-2024 годы запланировано создание соответствующего аппарата. Стоимость данного проекта — 9,3 млрд рублей.

А уже на 2022-2025 годы намечен проект посадочной миссии, в рамках которого планируется забор лунного грунта. Для этого специалисты разработают специальный космический девайс.

В том числе это подразумевает изготовление и испытания посадочного и грунтозаборного устройств, а также манипулятора. Сообщается, что на эти цели Роскосмос потратит уже 7,2 млрд рублей.