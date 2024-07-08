Роскосмос завершил испытания двигателей «Ангары-А5М»

Роскосмос сообщил о завершении испытаний новых двигателей РД-191М, которые предназначены для ракеты-носителя «Ангара-А5М». Этот однокамерный жидкостный двигатель входит в состав космического ракетного комплекса «Амур». Новость появилась в Telegram-канале государственной корпорации.

Двигатель РД-191М работает на смеси керосина и жидкого кислорода. От своего предшественника РД-191 он отличается более высокой тягой, увеличенной на 10%. Это важное улучшение позволит использовать ракету для доставки грузов на Российскую орбитальную станцию (РОС).

Испытания двигателей прошли успешно, что открывает новые возможности для российской космической программы. Теперь «Ангара-А5М» сможет выполнять более сложные и ответственные миссии, поднимая на орбиту более тяжёлые грузы.