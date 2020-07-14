Роскосмос заявил о разработке в России двигателя для полетов за пределы Солнечной системы

Глава государственной корпорации рассказал, что на более традиционных водородных и кислород-керосиновых двигателях невозможно добиться мощностей, способных отправить тяжелые корабли на далекие планеты, в том числе и за пределами нашей системы.

”Космические корабли смогут добираться до отдаленных планет, и, может быть, выходить за пределы Солнечной системы благодаря таким мощным двигателям, как ионные”, - заявил Дмитрий Рогозин.

Напомним, что совсем недавно первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич сообщал о планах компании, согласно которым она намерена уже в 2030 году вывести на орбиту Земли ядерный буксир для проведения испытаний.