«Роснефть» запустила услуги сотовой связи для сотрудников

ИТ-интегратор «Сибинтек», входящий в структуру «Роснефти», представил новый корпоративный оператор сотовой связи под названием «РН-Связь». Этот оператор создан для обеспечения безопасной и надёжной мобильной связи на удалённых месторождениях и представлен в рамках Дней IT на выставке-форуме «Россия».

Создание собственного оператора сотовой связи и использование технологии Private LTE (pLTE) позволят «Роснефти» обеспечить высокое качество связи и безопасную передачу данных на своих производственных объектах. Решения на базе pLTE уже внедрены на 20 объектах компании, и проект полностью основан на отечественном оборудовании.

Этот проект становится частью комплексной экосистемы, включающей сеть центров обработки данных, корпоративного оператора, систем доставки контента и других телекоммуникационных сервисов. «Сибинтек» также активно строит свои собственные узлы связи. «Роснефть» планирует интегрировать в новую сеть различные промышленные технологии, разработанные «Сибинтек», такие как «Цифровой завод», «Цифровое месторождение», корпоративная телеметрическая платформа и система промышленного интернета.