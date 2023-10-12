Роспотребнадзор и Генпрокуратура РФ заинтересовались Wildberries после введения 3% для владельцев карт Visa и Mastercard

Данное решение было принято после того, как стало известно о введении компанией комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также о взимании с покупателей платы за возврат товаров.

Проверка проводится совместно с Роспотребнадзором и Банком России. Основной акцент будет сделан на обоснованность действий Wildberries, соблюдение прав потребителей и предотвращение применения незаконных схем для получения излишних коммерческих доходов.

Если будут выявлены нарушения законодательства или факты ущемления прав граждан, будут приняты соответствующие меры реагирования. Об этом представители власти сообщили через свой официальный Telegram-канал.

Напомним, что накануне стало известно о введении Wildberries 3% комиссии при покупке товаров с использованием карт платёжных систем Visa и Mastercard.