Роспотребнадзор исключил возможность попадания болезни легионеров в Россию

Роспотребнадзор исключил возможность попадания болезни легионеров в РоссиюЭто опасное заболевание попасть в страну не должно
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в Россию исключён ввоз такого заболевания, как легионеллёз, или «болезнь легионеров». Легионеллёз — бактериальное заболевание, вызываемое бактерией Legionella, обитающей в естественных водоёмах, но несущей опасность при попадании в искусственные водоёмы.
Болезнь опасная, в польском городе Жешуве зафиксировано два случая. Для недопущения завоза болезней в Россию Роспотребнадзор применяет информационную систему «Периметр», позволяющую анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые прилетают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
«Риски завоза и заболевания легионеллёзом на территории РФ исключены. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.