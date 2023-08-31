Роспотребнадзор исключил возможность попадания болезни легионеров в Россию

Болезнь опасная, в польском городе Жешуве зафиксировано два случая. Для недопущения завоза болезней в Россию Роспотребнадзор применяет информационную систему «Периметр», позволяющую анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые прилетают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Риски завоза и заболевания легионеллёзом на территории РФ исключены. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.