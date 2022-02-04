Роспотребнадзор: люди какого возраста больше других рискуют заболеть омикроном

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Роспотребнадзор: люди какого возраста больше других рискуют заболеть омикрономИ с чем это связано
В сети появилась свежая информация о том, в каком возрасте люди наиболее подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса.
По словам главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, как ни странно, больше остальных рискуют заразиться новой мутацией коронавируса люди в возрасте от 20 до 30 лет. Это связано с тем, что они имеют большое количество контактов.
Сегодня вовлекаются подростки достаточно активно, потому что тоже очень высокая степень контактов, и пока — это очень хорошо — невысокие уровни заболеваемости у людей старше 60 лет.
Анна Попова
Напомним, что ранее благодаря врачу-инфекционисту Андрею Позднякову стало известно, что заразившиеся стелс-омикроном вновь начали сталкиваться с потерей обоняния. При обычном омикроне этот симптом стал считаться исчезнувшим.
Источник: Lenta.ru