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Роспотребнадзор назвал категорию россиян, которые чаще остальных заражаются COVID-19
А также причины их инфицирования
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала категорию россиян, которые чаще остальных заражаются COVID-19. Обошлось без особых сюрпризов — ими оказались пожилые люди.
По ее словам, большая часть заболевших столкнулись с инфекцией из-за нарушения предписанных мер по профилактике заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости. Чаще всего, заявляет глава ведомства, речь идет о неиспользовании масок и игнорировании мытья рук.
Самые высокие цифры на 100 тысяч населения — это сегодня среди людей старше 60 лет <...> Мы опрашиваем всех заболевших, 85 процентов из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки.
При этом Попова все же отметила, что среди заболевших нередко встречаются и люди в возрасте от 30 до 49 лет.