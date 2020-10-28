Роспотребнадзор назвал категорию россиян, которые чаще остальных заражаются COVID-19

Самые высокие цифры на 100 тысяч населения — это сегодня среди людей старше 60 лет <...> Мы опрашиваем всех заболевших, 85 процентов из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки.

Анна Попова Глава Роспотребнадзора