Роспотребнадзор назвал коронавирус менее опасным, чем обычный грипп

По словам Чхинджерии, количество смертельных случаев при заболевании новым типом вируса, составляет не более 2,2%. При этом количество тяжелых случаев, по словам представителя Роспотребнадзора, также не выходит за пределы 15%. Что же касательно умерших от нового коронавируса, то зачастую это люди в возрасте от 70 лет, которые при этом на момент приобретения инфекции уже страдали от какой-либо иной тяжелой сопутствующей патологией.

”Официальной информации по контагиозности новой коронавирусной инфекции нет. Но из того, что мы на сегодня знаем, она точно менее контагиозна, чем грипп и тем более корь, у которой заболеваемость при контакте с зараженным составляет 99%”, — подчеркнула специалист.