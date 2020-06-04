Роспотребнадзор назвал новую пандемию "неизбежной"

Так, по словам Поповой, текущая пандемия коронавируса должна оказать помощь в создании специального алгоритма, который будет применяться в будущем при схожих случаях. ”То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть”, — рассказала глава Роспотребнадзора.

Также она отметила, что текущая эпидемия и вирус — не самые страшные, не с самым “страшным уровнем критического состояния”. По словам Поповой, главное, что должны сделать все мы в данной ситуации — это вынести из происходящего правильные вещи.