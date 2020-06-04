Наука и технологии
Сегодня 18:05
Роспотребнадзор назвал новую пандемию "неизбежной"
Также было предложено создать верный алгоритм для будущих эпидемий
Роспотребнадзор, в лице главы ведомства Анны Поповой, назвал “абсолютно очевидным” тот факт, что новая пандемия является “неизбежной”. Помимо этого, было заявлено, что обнадеживаться насчет вакцины пока еще рано.
Так, по словам Поповой, текущая пандемия коронавируса должна оказать помощь в создании специального алгоритма, который будет применяться в будущем при схожих случаях. ”То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть”, — рассказала глава Роспотребнадзора.
Также она отметила, что текущая эпидемия и вирус — не самые страшные, не с самым “страшным уровнем критического состояния”. По словам Поповой, главное, что должны сделать все мы в данной ситуации — это вынести из происходящего правильные вещи.