Роспотребнадзор назвал ошибкой прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что антибиотики могут быть назначены врачом в случае возникновения осложнений, спровоцированных присоединением бактериальной инфекции.

В ВОЗ отмечается, что наиболее эффективным способом профилактики является вакцинация. Причем, в первую очередь специалисты советуют вакцинироваться людям, входящим в группу риска, в числе которых пожилые люди, дети, беременные, медицинские персонал, а также люди с хроническими болезнями и другие.