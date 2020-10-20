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Роспотребнадзор назвал ошибкой прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом
Поскольку они ослабляют иммунитет
Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам о вреде приема антибиотиков в первые дни заболевания гриппом. Отмечается, что таким образом можно навредить иммунитету.
Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет.
Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что антибиотики могут быть назначены врачом в случае возникновения осложнений, спровоцированных присоединением бактериальной инфекции.
В ВОЗ отмечается, что наиболее эффективным способом профилактики является вакцинация. Причем, в первую очередь специалисты советуют вакцинироваться людям, входящим в группу риска, в числе которых пожилые люди, дети, беременные, медицинские персонал, а также люди с хроническими болезнями и другие.