Роспотребнадзор назвал причины новой волны COVID-19 в стране

Но почему она вообще коснулась нас? Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам чиновницы, причин на самом деле несколько. Так, например, ещё летом спад заболеваемости произошёл не во всех регионах. При этом очень часто встречается отсутствие должного контроля за соблюдением мер профилактики.

В то же время население страны игнорировало присутствие вируса. Например, многие осенью начали собираться и общаться в коллективах, в том числе несмотря на подъём заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

Напомним, что ранее Попова сообщила, что у Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом отсутствует какой-либо план, связанный с закрытием границ России с другими странами.