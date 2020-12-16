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Роспотребнадзор назвал профессию с самым высоким риском подхватить COVID-19
А также дал совет по улучшению ситуации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала профессию, представители которой имеют самый высокий риск заразиться COVID-19. Как ни странно, это не продавцы в магазинах и не учителя в школах.
Самая высокая заболеваемость коронавирусом среди россиян оказалась у работников промышленных предприятий, передаёт слова специалиста РИА Новости. Это стало известно благодаря фиксации соответствующих данных в течение последних двух недель.
За последние две недели наиболее высокие показатели заболеваемости среди работников промышленных предприятий. Мы отмечаем, и это, конечно, предмет дополнительных усилий по организации безопасного трудового процесса именно на этих предприятиях.
Напомним, что ранее Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в 68 регионах России. При этом в 15 регионах всё ещё наблюдается заболеваемости, в то время как в в одном он замедлился.