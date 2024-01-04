Роспотребнадзор объяснил, почему коронавирус уже считается сезонной болезнью

18:05, 04 января 2024
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Роспотребнадзор объяснил, почему коронавирус уже считается сезонной болезньюВирус мутировал и не так агрессивен, как раньше
Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин объяснил, почему коронавирус можно считать сезонным заболеванием.
Эксперт отметил, что вирус прошёл мутацию и уже не наблюдается тяжёлого течения болезни при заражении и большого количества летальных исходов. Но эпиднадзор ослаблен не будет.
«Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не требует введения жёстких ограничений», — сообщил Акимкин.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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