Роспотребнадзор объяснил, почему коронавирус уже считается сезонной болезнью

Эксперт отметил, что вирус прошёл мутацию и уже не наблюдается тяжёлого течения болезни при заражении и большого количества летальных исходов. Но эпиднадзор ослаблен не будет.

«Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не требует введения жёстких ограничений», — сообщил Акимкин.