Роспотребнадзор объявил все мобильники опасными для здоровья

Сотовые телефоны, включая iPhone 12, могут создавать опасность из-за электромагнитного излучения, особенно для детей. Об этом заявил Роспотребнадзор, комментируя решение правительства Франции о возможном запрете продажи iPhone 12 из-за высокого уровня SAR (удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии). В России установлено, что излучение от всех мобильных телефонов может быть опасным для здоровья, поэтому важно соблюдать правила безопасности при их использовании.

Специалисты в Роспотребнадзоре подчеркнули, что при разговоре по мобильному телефону следует ограничивать время разговора до двух минут и делать паузы не менее 15 минут между звонками. Также не рекомендуется хранить мобильные телефоны рядом с собой во время сна или держать их постоянно при себе. Лучше носить их в сумке и избегать длительного ношения сотовых телефонов на груди, поясе или в нагрудном кармане брюк.

Важно отметить, что в России используется другая система измерения электромагнитного излучения — плотность потока энергии (ППЭ), измеряемая в микроваттах на квадратный сантиметр (мкВт/см2). Для головы человека при частотах от 300 до 2600 МГц, что охватывает большинство стандартов связи, установлено нормативное значение ППЭ в 100 мкВт/см2. Роспотребнадзор подчеркнул, что SAR и ППЭ — это разные величины, и их нельзя сравнивать напрямую.