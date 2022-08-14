Роспотребнадзор пообещал не вводить общие для всей страны ограничения из-за COVID-19

По её словам, в этом нет необходимости. Пшеничная отметила, что рост заболеваемости присутствует, происходит это из-за появления и распространения новых штаммов вируса, но уровень заболеваемости в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего периода.

«Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности — носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время», — подчеркнула эксперт.

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