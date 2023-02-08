Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коронавирусом

01:13, 08 февраля 2023
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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коронавирусомС гриппом такая же ситуация
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении в стране эпидобстановки по коронавирусу.
Фото: Best-wallpaper.net
За прошлую неделю в России выявили порядка 60 тысяч новых заболевших COVID-19. По информации ведомства, это на 33% больше по сравнению предыдущей неделей.
По гриппу ситуация в целом тоже ухудшается: гриппом и другими ОРВИ сейчас болеют более 1 млн россиян. Показатель вырос на 11%.
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Источник:RuNews24
Автор:Андрей КадуковТеги: