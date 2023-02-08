Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коронавирусом

За прошлую неделю в России выявили порядка 60 тысяч новых заболевших COVID-19. По информации ведомства, это на 33% больше по сравнению предыдущей неделей.

По гриппу ситуация в целом тоже ухудшается: гриппом и другими ОРВИ сейчас болеют более 1 млн россиян. Показатель вырос на 11%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.