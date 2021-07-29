Роспотребнадзор раскрыл секрет невосприимчивости к коронавирусу

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Роспотребнадзор раскрыл секрет невосприимчивости к коронавирусуОказалось, что в этом частенько замешана генетика
Несмотря на опасность коронавирусной инфекции, есть определённый тип людей невосприимчивых к ней. О том, за счёт чего они не заражаются COVID-19, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Для начала специалист отметила, что таких «невосприимчивых» на самом деле не очень-то и много. При этом подобный уникумы встречаются не только в случае с коронавирусом, пишет РИА Новости.
Объяснить такую невосприимчивость к вирусам можно как генетической особенностью, так и крайне эффективной работой иммунной системы.
Так, если иммунитет человека работает хорошо, то его организм может успешно сопротивляться заражению. Но в то же время стоит понимать, что такие случаи и вправду встречаются достаточно редко.