Роспотребнадзор раскрыл секрет невосприимчивости к коронавирусу

Для начала специалист отметила, что таких «невосприимчивых» на самом деле не очень-то и много. При этом подобный уникумы встречаются не только в случае с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Объяснить такую невосприимчивость к вирусам можно как генетической особенностью, так и крайне эффективной работой иммунной системы.

Так, если иммунитет человека работает хорошо, то его организм может успешно сопротивляться заражению. Но в то же время стоит понимать, что такие случаи и вправду встречаются достаточно редко.