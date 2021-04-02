Роспотребнадзор раскрыл сроки окончания пандемии COVID-19 при худшем сценарии

При первом варианте россияне могут ожидать окончания эпидемии уже в ближайшие полгода, пишет ТАСС. При этом пессимистичный сценарий подразумевает, что коронавирус продолжит своё агрессивное распространение ещё около года.

Ещё в апреле прошлого года учёными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчёты подтверждаются. Наталья Пшеничная

Специалист также напомнила, что путь, по которому будет развиваться пандемия, зависит от сознательности граждан и соблюдения ими предписанных экспертами мер.