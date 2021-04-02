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Сегодня в 10:45
Роспотребнадзор раскрыл сроки окончания пандемии COVID-19 при худшем сценарии
Ждать, возможно, осталось не так уж и долго
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, в какие сроки стоит ожидать окончания пандемии COVID-19. Причём она озвучила два сценария: оптимистичный и пессимистичный.
При первом варианте россияне могут ожидать окончания эпидемии уже в ближайшие полгода, пишет ТАСС. При этом пессимистичный сценарий подразумевает, что коронавирус продолжит своё агрессивное распространение ещё около года.
Ещё в апреле прошлого года учёными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчёты подтверждаются. Наталья Пшеничная
Специалист также напомнила, что путь, по которому будет развиваться пандемия, зависит от сознательности граждан и соблюдения ими предписанных экспертами мер.