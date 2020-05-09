Роспотребнадзор рассказал, как безопасно выбрасывать мусор в условиях эпидемии коронавируса

Так, избежать заражения коронавирусной инфекцией при выбрасывании мусора можно, если ограничить прикосновения к баку, а сразу после возвращения тщательно помыть руки. Кроме того, в ведомстве порекомендовали упаковывать отходы в двойные пакеты, при этом убедиться в плотности их завязывания. ”При соблюдении всех требований безопасности жители при утилизации мусора не имеют риска инфицирования”, - поделились в ведомстве.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 198 676 случаев инфицирования COVID-19. Из них выздоровело 31 916 человек, а умерло - 1827. За последние сутки количество было выявлено 10 817 новый случаев заражения.