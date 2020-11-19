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Роспотребнадзор рассказал, на сколько курение уменьшает продолжительность жизни
Курение крадет более 10 лет у мужчин
Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам, на сколько курение уменьшает продолжительность жизни. Так, согласно данным ведомства, мужчины с этой вредной привычкой живут примерно на 12 лет меньше, чем те, кто не курит.
Об этом с изданием РИА Новости поделились в пресс-службе Роспотребнадзора. Что касается курящих женщин, их жизнь сокращается приблизительно на 11 лет. Помимо уменьшения продолжительности жизни курение может повлечь за собой и ряд других проблем. Так, мужчины могут столкнуться с импотенцией, поскольку курение негативно сказывается на кровеносных сосудах, ответственных за обогащение кровью половых органов. Отрицательно эта вредная привычка может отразиться и на семенной жидкости. Также курение может снизить количество сперматозоидов.
В то же время, у женщин из-за курения растет риск бесплодия и рака шейки матки.