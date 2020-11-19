Роспотребнадзор рассказал, на сколько курение уменьшает продолжительность жизни

Об этом с изданием РИА Новости поделились в пресс-службе Роспотребнадзора. Что касается курящих женщин, их жизнь сокращается приблизительно на 11 лет. Помимо уменьшения продолжительности жизни курение может повлечь за собой и ряд других проблем. Так, мужчины могут столкнуться с импотенцией, поскольку курение негативно сказывается на кровеносных сосудах, ответственных за обогащение кровью половых органов. Отрицательно эта вредная привычка может отразиться и на семенной жидкости. Также курение может снизить количество сперматозоидов.

В то же время, у женщин из-за курения растет риск бесплодия и рака шейки матки.