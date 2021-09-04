Роспотребнадзор рассказал о новых источниках заражения чумой

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Роспотребнадзор рассказал о новых источниках заражения чумойЭто и сейчас опасное заболевание
На фоне участившихся очагов чумы вблизи границы России и Монголии специалисты Иркутского научно-исследовательского противочумного института изучили приграничные районы и выяснили масштаб эпизоотических процессов – распространения инфекций среди животных – на монгольской территории.
Как отмечает источник со ссылкой на директора института Сергея Балахонова, выяснилось что новым источником чумы являются суслики. Это подтверждается связью вспышек очагов чумы и охоты на этих животных. В Россию инфекция не проникает, но опасность остаётся высокой. В Монголии очаги чумы занимают треть территории.
«У себя мы остановили, у нас прекратились случаи заболевания, но активность очага сохраняется, угроза остаётся», — отметил Балахонов.