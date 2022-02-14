Роспотребнадзор создал детектор COVID-19, определяющий болезнь на ранних стадиях

Сообщается, что технология уже прошла регистрацию в Роспатенте. Её отнесли к сфере генной инженерии и биотехнологии. Разработчики отметили, что новинка основана на применении новых средств, таких как молекулы направляющих РНК. Именно их можно использовать в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для сверхчувствительного выявления РНК вируса.

Как рассказали представители Роспотребнадзора, в будущем на базе этой технологии могут быть созданы высокочувствительные тест-системы, позволяющие проводить диагностику прямо у постели больного. Они же отметили, что на её производство не требуются большие затраты.