Роспотребнадзор заявил о готовности к встрече с неизвестными вирусами

Опубликовано 10 марта 2024, 06:56
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Роспотребнадзор заявил о готовности к встрече с неизвестными вирусамиИдёт работа над вакцинами и другими препаратами
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ввиду информации о «болезни Х» россиянам не стоит беспокоиться, поскольку «в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне».
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Согласно заявлению ведомства, сотрудники Роспотребнадзора работают в связке с коллегами из других стран для оперативного распознавания появляющихся угроз и своевременного реагирования на них. Идёт разработка новых вакцин и систем тестирования.
В частности, в России работает система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР, а также разработаны быстрые и высокотехнологичные отечественные тест-системы.