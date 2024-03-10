Роспотребнадзор заявил о готовности к встрече с неизвестными вирусами

Согласно заявлению ведомства, сотрудники Роспотребнадзора работают в связке с коллегами из других стран для оперативного распознавания появляющихся угроз и своевременного реагирования на них. Идёт разработка новых вакцин и систем тестирования.

В частности, в России работает система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР, а также разработаны быстрые и высокотехнологичные отечественные тест-системы.