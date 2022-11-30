Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Согласно информации, в 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель. В целом активность вирусов гриппа и ОРВИ выросла на 18,5%.

В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокая доля у риновирусов — 18,1%, РС-вирусов — 14,0%, метапневмовирусов — 12,1%, аденовирусов — 9,7%. Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009 — свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах России.