Россельхозбанк начал использовать цифровой рубль

Россельхозбанк в конце 2024 года провёл первую операцию с цифровым рублём, запустив пилотный проект с участием физических и юридических лиц. Цифровой рубль — это новая форма российской валюты, равная по стоимости обычным рублям и доступная через мобильное приложение любого банка, подключённого к платформе. Все операции с цифровыми рублями, такие как переводы и платежи, пока бесплатны.

Участники пилота смогут обменивать безналичные рубли на цифровые и обратно, оплачивать товары, совершать переводы между физическими и юридическими лицами, а также настраивать автоплатежи. По словам представителя банка, все транзакции защищены криптографией, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Примечательно, что в число первых операций вошли покупки продуктов и билетов, а также переводы между клиентами и оплату бизнес-услуг.

Как пояснил заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, использование цифрового рубля будет максимально простым и не отличаться от привычных безналичных операций. В ближайшее время банк планирует расширять количество клиентов и доступные операции, а с июля 2025 года цифровой рубль станет доступен для широкого использования.