«Россельхозбанк» откажется от импортного ПО для управления облачными сервисами

Россельхозбанк (РСХБ) решил полностью отказаться от иностранных ИТ-продуктов, чтобы минимизировать риски, связанные с санкциями и ограничениями со стороны зарубежных компаний. Для этого они создают новую импортонезависимую платформу серверной виртуализации на основе отечественных технологий, что обеспечит надёжную работу всех информационных систем банка.

Выбор нового решения проходил с мая по октябрь 2022 года. Специалисты провели анализ доступных на рынке технологий и составили длинный список возможных решений. Затем они провели несколько этапов отбора, включая технические тестирования и проверку функциональности, чтобы выбрать продукт, который сразу подойдёт для работы без ожидания обновлений.

Переход на новую платформу — задача не из простых, ведь это требует интеграции в уже существующую инфраструктуру банка, который работает круглосуточно. В процессе миграции с платформы VMware на «Ред Виртуализация» команда столкнулась с множеством сложностей, включая разработку новых инструментов для настройки виртуальных серверов и интеграцию с системой резервного копирования. Для успешного перехода было организовано пилотное тестирование, которое длилось два месяца и включало проверку отказоустойчивости. К концу 2024 года РСХБ планирует завершить перевод всех своих сервисов на отечественную платформу, что позволит снизить капитальные затраты на программное обеспечение до 25%.