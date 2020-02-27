Наука и технологии
Сегодня 11:01
России предложили бросить попытки угнаться за авианосцами США
И заняться созданием решений для конкуренции с Индией
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков выпустил материал, в котором предложил России бросить все свои попытки угнаться за авианосцами США и заняться созданием легких военных кораблей, которые можно было бы сравнить по характеристикам с индийским Vikramaditya.
Сивков считает, что в России отсутствует как финансовая, так и технологическая возможности для постройки решений, способных конкурировать с новейшими американскими кораблями. Поэтому лучше стране сконцентрироваться на создании более малого вооружения, с водоизмещением порядка 40 тыс тонн и с возможностью разместить на палубе 40 расчетных летательных аппаратов. Также эксперт рассказал, что такой корабль обязательно нужно оснастить газотурбинной энергетической установкой и катапультой.
Напомним, что чуть ранее в феврале американский журнал The National Interest выпустил материал, в котором поделился своим мнением о том, что Россия является выдающейся сухопутной державой.