России предсказали коллапс и дефицит пива в 2022 году

В результате этого, россияне могут столкнуться с дефицитом напитка, а также его подорожанием и сбоями поставок в бары. Не в последнюю очередь это связано с тем, что сроки введения маркировки пива, установленные Минпромторгом, являются нереалистичными, заявил представитель Ассоциации производителей пива (АПП), объединяющей AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken.

Также в АПП уточнили, что на сегодняшний день так и не удалось решить вопрос сосуществования сразу двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и маркировки. При этом регулятор ранее обещали, что существовать будет лишь одна из них.

Напомним, что с 1 декабря в России вступила в силу другая маркировка — молока и минеральной воды.