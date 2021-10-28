России предсказали новую волну детского коронавируса

По словам пульмонолога и заместителя главного врача ДГКБ №1 Татьяны Алиевой, в то время как взрослая часть населения России успешно движется в сторону коллективного иммунитета, у детей ситуация иная.

Если коронавирус перекинется на детскую популяцию, если дети начнут болеть так же тяжело, — а тенденция видна — то мы можем получить новую волну. Татьяна Алиева

В то же время специалист уточнила, что подобного можно будет избежать, т.к. коллективный иммунитет взрослых помешает распространению коронавируса.

Напомним, что ранее росту заболеваемости COVID-19 среди детей уже дали объяснение в Минздраве. Связали это с банальным распространением «дельта»-штамма.