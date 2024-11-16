России создали новый впитывающий материал для очистки воды

Учёные из Курчатовского института разработали новый способ производства нетканых материалов для эффективного устранения нефтяных пятен с водной поверхности. Основой метода стал процесс электроформования, при котором ультратонкие волокна полистирола вытягиваются из раствора под воздействием электрического поля. Специалисты отмечают, что такие материалы можно использовать не только для очистки воды, но и в медицине, фильтрации воздуха и других сферах.

В ходе исследования изучили, как разные растворители влияют на свойства полученных волокон. Добавление этилового спирта, например, позволило уменьшить вязкость раствора, что снизило диаметр волокон. Максимальная сорбционная способность, до 185 граммов вещества на грамм материала, достигнута с применением диметилформамида. Полученные волокна диаметром менее 2,5 мкм и их рыхлая структура делают такие сорбенты чрезвычайно эффективными для сбора нефти.

Старший научный сотрудник Сергей Малахов пояснил, что материалы с гидрофобными свойствами не только лучше впитывают нефть, но и сохраняют свои качества в эксплуатации. Разработчики уверены, что их «суперсорбенты» существенно опережают существующие аналоги. Также открытие поможет в создании инновационных решений для электроники и медицины.