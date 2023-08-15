Российсике учёные доказали геологическую древность Белгородской области

В Белгородской области учёные из Воронежского государственного университета обнаружили древний карбонатитовый комплекс, старше 2 миллиардов лет, что делает его самым древним в России. Эта находка является важным шагом в изучении тектонических процессов на ранней Земле. Месторождение обнаружено в глубине более 200 метров под землёй.

На раннем этапе развития Земли, перед появлением тектонической активности, поверхность планеты была сформирована расплавом без структуры из-за высокой температуры мантии. Процессы плитной тектоники начались примерно 2 миллиарда лет назад. Карбонатитовый комплекс в Белгородской области помогает нам лучше понять этот переход к современным тектоническим процессам.

В мире существует всего 10 карбонатитовых комплексов возрастом более 2 миллиардов лет. Самый древний из них находится в Гренландии и образовался около 3 миллиардов лет назад. Карбонатиты — это необычные горные породы, состоящие в основном из карбоната кальция, они формируются при высоких температурах и давлениях, обычно связанных с магматизмом. С помощью современных методов элементной и изотопной геохимии учёные смогли точно определить возраст этого комплекса — 2,074 миллиарда лет.