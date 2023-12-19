Российсике учёные улучшили технологию лечения камней в почках

Специалисты из Московского университета усовершенствовали метод лазерного дробления камней в почках, предлагая новый способ анализа их состава прямо во время операции. Традиционно, для регулировки оборудования приходится извлекать образцы камней из организма, но новая методика обеспечивает более точную настройку процедуры, определяя химический состав камней непосредственно в ходе лазерной литотрипсии.

Научно-образовательная школа «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина» разработала оптический метод, который в реальном времени позволяет определить химический состав камней в почках во время процедуры. Это значительно упрощает подбор оптимального режима лазерной литотрипсии, где камни разрушаются с использованием инфракрасного лазерного излучения.

Экспериментальная установка, созданная авторами, имитирует условия операционной, а анализ различных типов камней позволил создать классификационную модель, которая точно различает три основных типа конкрементов. Этот шаг предоставляет врачам возможность более быстро и точно определить состав камней прямо во время операции, что повышает эффективность принятия решений в реальном времени.