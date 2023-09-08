Российсикий магазин приложений RuStore адаптируют под российскую ОС «Аврора»

Социальная сеть VK решила сделать российский магазин приложений RuStore совместимым с российской мобильной операционной системой «Аврора». План заключается в том, чтобы сделать RuStore основным магазином для «Авроры». Разработчики приложений для этой операционной системы должны будут адаптировать свои продукты для работы с RuStore.

Эта инициатива направлена на развитие национальной мобильной экосистемы «Аврора». RuStore, созданный VK в 2022 году, уже считается одним из лидеров среди российских магазинов приложений. Предоставление возможности разработчикам монетизировать свои приложения через RuStore, включая загрузку, платежи и уведомления, будет способствовать его популярности.

Однако, чтобы «Аврора» стала востребованной, необходимо разработать больше приложений для этой операционной системы, включая корпоративные приложения, такие как банковские приложения. Разработка приложений также включает в себя адаптацию и проверку на соответствие требованиям безопасности, что может потребовать дополнительных ресурсов. Для привлечения разработчиков к созданию приложений для «Авроры» могут потребоваться дополнительные меры и поддержка.