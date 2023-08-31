Российсико-китайская группа учёных открыла свойства «странного металла» в сплавах олова

Учёные из России и Китая провели исследование, которое выявило уникальные магнитные свойства в сверхпроводящем соединении олова и водорода. Эти свойства относятся к группе так называемых «странных металлов». Это открытие может свидетельствовать о возможной связи между двуми видами перспективных сверхпроводников — купратами и супергидридами. Эти результаты были опубликованы в журнале Advanced Science.

Исследование проводилось в рамках масштабного проекта, направленного на создание сверхпроводников, способных работать при высоких температурах. Недавно учёные обнаружили, что соединение водорода и олова обладает схожими свойствами с некоторыми супергидридами лантана, урана и актиния, а также другими тяжёлыми металлами.

Для этого исследования учёные подвергли соединение водорода и олова высокому давлению, достигая давления до 2-2,5 миллионов атмосфер. Это привело к изменениям в свойствах материала, превращая его из прозрачной жидкости в сверхпроводник с критической температурой в минус 200 градусов Цельсия.

Подробное изучение этого материала выявило его экзотические магнитные и электрические свойства, включая необычную зависимость между электрическим сопротивлением и магнитным полем. Это отличает его от других сверхпроводников на основе соединений водорода и придаёт ему статуса «странных металлов». Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этого и подобных материалов поможет понять, какие квантовые явления лежат в их основе и связаны ли они с характеристиками других сверхпроводников, таких как купраты.