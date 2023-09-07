Российсико-китайская группа учёных вычислила, когда появились широколиственные леса

Российские и китайские учёные провели исследование, которое раскрывает, как широколиственные леса начали распространяться по Северному полушарию около 43 миллионов лет назад. Их работу опубликовал Российский научный фонд. Это исследование основано на генетическом анализе растений из рода воронцов и может помочь нам понять, как климатические изменения влияют на распространение лесов.

Воронцы — это группа растений, которые встречаются в лесах России и других стран Северного полушария. Учёные изучили генетическое разнообразие этих растений и определили, что они начали активно распространяться в Северной Америке примерно 43 миллиона лет назад. Это совпадает с появлением других лиственных деревьев, таких как каштан и кизил. Эти результаты указывают на то, что широколиственные леса в Северном полушарии возникли именно в это время.

Учёные собрали образцы растений воронцов из разных регионов и провели генетический анализ. Они установили, что первые воронцы появились в Цинхай-Тибетском нагорье примерно 57 миллионов лет назад. Затем они распространились в Северную Америку, Европу и другие регионы. Этот процесс совпадает с изменениями климата и появлением других деревьев.

Исследование учёных может помочь нам лучше понять историю лесов Северного полушария и роль климатических изменений в их распространении. Это важно для нашего понимания изменений в природе и охраны лесных экосистем.