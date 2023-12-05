Российская армия досрочно получила от Ростеха ракетные комплексы «Панцирь-С»

По сообщениям, в комплексы внедрены новые конструкторские решения, целесообразность которых подтвердилась на практике. Эти решения позволили повысить эффективность противодействия по «сложным» снарядам, ракетам большой дальности и другим целям.«Высокоточные комплексы» и дальше продолжит поставлять в войска «Панцирь-С» раньше графика.

«Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений», — сообщили в холдинге.