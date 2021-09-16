Российская армия начала перевооружение на комплексы С-500

Как сообщил источник, о завершении испытаний и поставках С-500 в Вооруженные силы заявил в Тюмени вице-премьер Юрий Борисов. Он также подчеркнул, что «Прометей» поставляется ещё даже не в полной номенклатуре. Как отмечается, Минобороны планировало получить первые ЗРС в 2021 году, а начало серийных поставок – в 2025.

«Прометей» относится к системам класса «земля – воздух» и способен поражать как баллистические цели, так и аэродинамические. Дальность действия системы составляет порядка 600 км, а скорость целей, которые С-500 может сбить, – до 7 км в секунду. Отмечается, что С-500 может сбивать одновременно 10 баллистических ракет.