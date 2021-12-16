Российская армия получила аэрозоли для защиты оружия от снарядов с тепловым наведением

Аэрозоли предназначены для защиты тяжёлых огнемётных систем ТОС-2, подвижных разведывательных пунктов ПРП-4А и ПРП-5А, РСЗО «Ураган-1М» и других образцов вооружения. Отстрел аэрозолей обеспечивает создание завесы из комбинированных помех, в результате этого нарушается контакт атакующего снаряда с целью.

Боеприпасы были переданы в войска досрочно. О том, что начато производство таких аэрозолей «Ростех» сообщил в сентябре.