Российская армия получила аэрозоли для защиты оружия от снарядов с тепловым наведением

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Российская армия получила аэрозоли для защиты оружия от снарядов с тепловым наведениемАрмия получила боеприпасы досрочно
Корпорация «Ростех» передала войскам новые аэрозольные комплексы для защиты российских вооружений от атак высокоточным оружием с тепловым, оптическим, лазерным и радиолокационным каналом наведения.
Аэрозоли предназначены для защиты тяжёлых огнемётных систем ТОС-2, подвижных разведывательных пунктов ПРП-4А и ПРП-5А, РСЗО «Ураган-1М» и других образцов вооружения. Отстрел аэрозолей обеспечивает создание завесы из комбинированных помех, в результате этого нарушается контакт атакующего снаряда с целью.
Боеприпасы были переданы в войска досрочно. О том, что начато производство таких аэрозолей «Ростех» сообщил в сентябре.
Источник: Lenta.ru