Российская армия получила модернизированные самоходные пушки «Малка»

По официальным сообщениям производителя, завода «Уралтрансмаш», на базе машин с установленными суперпушками «Малка» полностью обновлены приборы наблюдения и средства как внутренней, так и внешней связи, заменена коробка передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.

Орудие основано на советской пушке 2С7 «Пион» калибра 203 мм.