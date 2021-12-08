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Российская армия получила модернизированные самоходные пушки «Малка»Основанные на советском «Пионе»
Российская артиллерия получила модернизированные самоходные суперпушки 2С7М «Малка», предназначенные для уничтожения противника за линией фронта. Отличительной особенностью этих пушек является возможность применения ядерных зарядов.
По официальным сообщениям производителя, завода «Уралтрансмаш», на базе машин с установленными суперпушками «Малка» полностью обновлены приборы наблюдения и средства как внутренней, так и внешней связи, заменена коробка передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.
Орудие основано на советской пушке 2С7 «Пион» калибра 203 мм.
Источник: Уралтрансмаш