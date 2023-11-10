Российская армия получила первые системы «Юнкер-ДГ-250» для десантирования грузов

14:23, 10 ноября 2023
1 мин.
Российская армия получила первые системы «Юнкер-ДГ-250» для десантирования грузовИх делает Ростех
Госкорпорация «Ростех» начала поставлять в войска систему с автоматическим управлением и спутниковой навигацией для десантирования грузов «Юнкер-ДГ-250».
© Ferra.ru
Система может десантировать груз весом до 250 кг с самолётов со скоростью 350 км/ч с высоты 8 тысяч метров. Десантирование осуществляется посредством загруженного пилотом полётного задания на основе информации о точке посадки.
Точность приземления равна 100 метрам при условии устойчивой спутниковой навигации.