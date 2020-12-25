Российская армия получила системы для минирования «умными» боеприпасами

Речь идёт о тех видах мин, которые способны самоликвидироваться или же деактивироваться в заданное время, сообщается на сайте Ростеха. Что же касательно самой системы, то принцип её работы схож с реактивной системой залпового огня. Только в случае с «Земледелием», для минирования используются боеприпасы с двигателем на твёрдом топливе, начинённые различными типами мин.