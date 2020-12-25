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Российская армия получила системы для минирования «умными» боеприпасами
Война становится всё более роботизированной
В сети появилась информация о свежем пополнении в российской армии. Вооружённые силы страны получили системы «Земледелие», предназначенные для минирования полей «умными» боеприпасами.
Речь идёт о тех видах мин, которые способны самоликвидироваться или же деактивироваться в заданное время, сообщается на сайте Ростеха. Что же касательно самой системы, то принцип её работы схож с реактивной системой залпового огня. Только в случае с «Земледелием», для минирования используются боеприпасы с двигателем на твёрдом топливе, начинённые различными типами мин.
Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий.