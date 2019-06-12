Российская армия получила замену пистолета Макарова

Первая партия новейших пистолетов «Удав» поступила в российскую армию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Альберта Бакова, генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в состав Ростеха.

На данный момент началась опытная войсковая эксплуатация «Удавов». Как заявил Баков в интервью, гражданская версия «Удава» появится в 2019 году. Она ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков. По мнению разработчика, её тактико-технические характеристики позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.