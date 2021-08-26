Российская армия получит новые беспилотники «Сириус» в 2023 году

«Сириус», который, в свою очередь, называется «Иноходец-РУ», отличается от предшественника большей полезной нагрузкой, взлётной массой и двумя двигателями.

Производителем аппаратов выступила российская компания «Кронштадт», подписавшая на форуме «Армия-2021» договор с Министерством обороны. «Ожидаем поставку этих машин, начиная с 2023 года», — сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.