Российская армия получит новые беспилотники «Сириус» в 2023 году

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Российская армия получит новые беспилотники «Сириус» в 2023 годуЭто следующий шаг после нашумевших «Орионов»
Как стало известно, в 2023 году российская армия получит ударный беспилотник нового типа «Сириус». Отмечается, что этот аппарат — продолжение линейки ударных беспилотников «Орион», которые имеют ещё одно название — «Иноходец».
«Сириус», который, в свою очередь, называется «Иноходец-РУ», отличается от предшественника большей полезной нагрузкой, взлётной массой и двумя двигателями.
Производителем аппаратов выступила российская компания «Кронштадт», подписавшая на форуме «Армия-2021» договор с Министерством обороны. «Ожидаем поставку этих машин, начиная с 2023 года», — сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.