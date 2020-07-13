Российская армия получит сразу три новейших самолета-амфибии

Также генерал-майор рассказал о том, что российские военные уже сейчас обладают оптимальными по количественному составу считаются группировками, в связи с чем обновление проходит не столько за счет увеличения количества техники, сколько за счет его обдуманного модерирования.

Так, например, военные самолеты, которыми оснащается российская армия, становятся куда более многофункциональными, при этом позволяют в комплексе выполнять как противолодочные, так и истребительные задачи.