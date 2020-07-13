Наука и технологии
Сегодня 19:52
Российская армия получит сразу три новейших самолета-амфибии
При этом формально у военных уже сейчас “оптимальное” количество самолетов
Начальник морской авиации Военно-морского флота России Игорь Кожин сообщил о том, что российская армия уже в этом году получит сразу три новейших самолета-амфибии Бе-200. При этом, судя по всему, первый из них уже совсем скоро можно будет увидеть на Главном военно-морском параде.
Также генерал-майор рассказал о том, что российские военные уже сейчас обладают оптимальными по количественному составу считаются группировками, в связи с чем обновление проходит не столько за счет увеличения количества техники, сколько за счет его обдуманного модерирования.
Так, например, военные самолеты, которыми оснащается российская армия, становятся куда более многофункциональными, при этом позволяют в комплексе выполнять как противолодочные, так и истребительные задачи.