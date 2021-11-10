Наука и технологии
Вчера в 23:12
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Российская армия получит тяжёлую огнемётную систему «Тосочка»

Система уже прошла необходимые испытания
Российская армия до конца текущего года получит огнемётную систему нового поколения ТОС-2. Система уже прошла завершающие испытания.
Российская армия получит тяжёлую огнемётную систему «Тосочка»

«Тосочка» имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированную систему прицеливания и управления огнём. Установлена на шасси автомобиля «Урал», а также оборудована краном-манипулятором, что делает ТОС-2 автономной системой — для неё не нужна транспортно-заряжающая машина.

Напомним, впервые четыре единицы ТОС-2 были представлены на параде Победы в июне 2020 года.

Источник: Интерфакс
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