Российская армия пополнилась беспилотником

Сообщается, что ранее данный беспилотник преодолел испытания на территории Сирии. Так, ударная модификация аппарата, которая может нести четыре ракеты, успешно справилась со всеми целями. Также отмечается, что после того, как опытная эксплуатация завершится - будет приниматься решение о разработке серии, а также о принятии летательного аппарата на вооружение.

Напомним, что “Орион” является первым отечественным средневысотным беспилотником большой продолжительности полета. Его основными конкурентами на глобальном рынке считаются многоцелевой беспилотник Predator, который стоит на вооружении ВВС США, а также Heron из Израиля и несколько китайских систем.