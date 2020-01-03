Российская армия пополнилась новыми средствами десантирования

Согласно официальному сообщению Минобороны, главной целью поставок новых средств десантирования является переоснащение ВДВ “в соединения и воинские части”. Кроме того, благодаря новым системам станет возможна высадка парашютным способом БМД-4М, БТР-МДМ “Ракушка”. Отмечается, что новая техника способна десантировать БМД-4М из любых модификаций летательных аппаратов Ил-76 даже в условиях неблагоприятного климата.

”Применение новых средств десантирования позволяет увеличить вес доставляемой боевой техники с полным экипажем внутри и обеспечить мобильность подразделений ВДВ при выполнении поставленных задач”, - указано в официальном сообщении представителей Минобороны России.