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Российская армия создаёт свой закрытый интернет

Полностью сеть будет готова через два года

Вооруженные силы России начали работу над «закрытым интернетом», сетью для собственных нужд. Об этом рассказало издание «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года.

У неё не предусмотрено точек обмена трафиком со всемирной сетью. Вся важная информация будет храниться на серверах Минобороны. В сети предусмотрен собственный поисковик. Для её независимой работы военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику.

Наравне с защищенным российским сегментом Всемирной сети, проект создания которого сейчас обсуждается, МТСС должна обеспечить электронную безопасность страны, считают специалисты по кибербезопасности.

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