Российская армия внедрит боевых роботов уже в 2020 году

Так, генерал рассказал, что сухопутные войска успешно завершили государственные испытания новейшей внутренней разработки России, в связи с чем уже в 2020 году опытный образец перспективного робототехнического комплекса "Кунгас" поступит в полноценные войска на опытно-войсковую эксплуатацию.

”В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса (РТК), разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "КУНГАС". В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация. Как вы видите, работа по созданию РТК военного назначения не стоит на месте, а продолжается”, — рассказал Салюков.